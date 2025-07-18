В Днепре прозвучала серия взрывов: что известно

Власти сообщают о взрывах в Днепре / © Getty Images

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Вечером пятницы, 18 июля, в Днепре раздалось несколько взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

«Днепр. Серия взрывов. Область! Еще находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается», – говорится в сообщении.

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В то же время журналист Сергей Стерненко сообщил , что город находится под ударом баллистики.

Напомним, в Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу . В Воздушных Силах сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.