- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 792
- Время на прочтение
- 1 мин
В Днепре прозвучала серия взрывов: что известно
Жители Днепра призывают находиться в укрытиях.
Вечером пятницы, 18 июля, в Днепре раздалось несколько взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
«Днепр. Серия взрывов. Область! Еще находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается», – говорится в сообщении.
В то же время журналист Сергей Стерненко сообщил , что город находится под ударом баллистики.
Напомним, в Киеве и в ряде областей объявили воздушную тревогу . В Воздушных Силах сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.