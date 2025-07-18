Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украинские Силы обороны готовят новые дальнобойные удары по территории России, которые будут ощутимыми для государства-агрессора.

Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Денисом Шмыгалем.

По его словам, на этом совещании обсуждали, какие силы и средства необходимы для более результативного уничтожения оккупанта и более ощутимых украинских дальнобойных ударов.

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«Максимально обеспечим», — заверил президент.

Владимир Зеленский также сообщил некоторые подробности доклада главкома Сирского о ситуации на фронте.

«Каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил. В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села. Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет», — подчеркнул он.

По словам президента, на совещании обсудили прежде всего защиту на Покровском и других направлениях в Донецкой области, где сконцентрировано больше всего усилий оккупанта.

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Также речь шла и о других направлениях.

«Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских различными типами дронов. Будем отвечать им ощутимо», — пообещал Владимир Зеленский.

Напомним, издание Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщило, что в разговоре с Владимиром Зеленским 4 июля президент США Трамп заявил, что Украине нужно перейти в наступление.