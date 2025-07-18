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Украина готовит ощутимые удары по территории государства-агрессора — Зеленский
Украинский президент пообещал обеспечить средства, необходимые для более результативного уничтожения оккупанта и дальнобойных ударов.
Украинские Силы обороны готовят новые дальнобойные удары по территории России, которые будут ощутимыми для государства-агрессора.
Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Денисом Шмыгалем.
По его словам, на этом совещании обсуждали, какие силы и средства необходимы для более результативного уничтожения оккупанта и более ощутимых украинских дальнобойных ударов.
«Максимально обеспечим», — заверил президент.
Владимир Зеленский также сообщил некоторые подробности доклада главкома Сирского о ситуации на фронте.
«Каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил. В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села. Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет», — подчеркнул он.
По словам президента, на совещании обсудили прежде всего защиту на Покровском и других направлениях в Донецкой области, где сконцентрировано больше всего усилий оккупанта.
Также речь шла и о других направлениях.
«Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских различными типами дронов. Будем отвечать им ощутимо», — пообещал Владимир Зеленский.
Напомним, издание Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника сообщило, что в разговоре с Владимиром Зеленским 4 июля президент США Трамп заявил, что Украине нужно перейти в наступление.