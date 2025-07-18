Росія готує масований обстріл України: експерт назвав ймовірні цілі

Шахед / © ТСН

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Росія тимчасово зменшила інтенсивність повітряних атак дронами по Україні — це дозволило їй накопичити близько 200 «Шахедів» та «обманок» для нової хвилі ударів.

Про це повідомив співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пише «Фокус».

За словами експерта, Росія наразі використовує приблизно 140 дронів на день — це на 30 менше, ніж у попередні тижні. Така пауза, ймовірно, пов’язана з приїздом до України Спеціального представника США Кіта Келлога.

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Водночас РФ використовує цей період для поповнення запасів, які можуть бути задіяні в найближчому майбутньому. Серед потенційних цілей нових атак — Київ та інші великі регіони країни.

«РФ планує наростити виробництво безпілотників на 10% у наступні пів року. У цьому контексті особливу роль відіграє економічна зона „Алабуга“, де триває масштабне розгортання дронової інфраструктури», — зазначив Жмайло в коментарі «Фокусу».

Станом на середину червня, за оцінками експерта, у запасах армії РФ перебуває близько 6 тисяч «Шахедів». Водночас українські сили оборони активно завдають ударів по російському військово-промисловому комплексу, намагаючись зірвати логістику та плани Кремля.

Аналітик застерігає, що така тактика РФ може передувати масованому удару дронами по цивільній та критичній інфраструктурі. Українська ППО має бути готова до можливого загострення в найближчі тижні.

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Нагадаємо, під час масованих атак на українські міста російські «Шахеди» дедалі частіше проривають протиповітряну оборону. Якщо ще навесні вдавалося знищувати до 90% цих дронів, то нині показники значно знизилися.

Раніше ключову роль у перехопленні «Шахедів» відігравала армійська авіація Сухопутних військ, особливо гвинтокрили, які могли знищувати майже половину запущених безпілотників. Однак ситуація змінилася.

Проте росіяни почали оснащувати дрони китайськими двигунами, що підвищило їхню швидкість і дозволило атакувати з більшої висоти, недосяжної для гелікоптерів. Крім того, зросла й кількість дронів, які запускаються під час кожної атаки.

Усе це суттєво зменшило ефективність армійської авіації в боротьбі з «Шахедами».

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