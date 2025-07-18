Усик та Дюбуа провели фінальну битву поглядів перед реваншем (відео)

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик і володар титулу IBF Даніель Дюбуа провели фінальну битву поглядів перед боєм-реваншем.

Вона відбулася наприкінці церемонії зважування, де боксери показали вагу перед об'єднавчим поєдинком. Українець і британець востаннє зазирнули один одному в очі перед тим, як зустрітися в ринзі.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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Вечір боксу на "Вемблі" стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.