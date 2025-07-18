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Реванш Усик – Дюбуа: повний андеркард вечора боксу
Список усіх поєдинків, які відбудуться в андекарді бою за звання "абсолюта" в хевівейті між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.
У суботу, 19 липня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане бій-реванш між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.
Поєдинку між Усиком і Дюбуа передуватиме андеркард, у межах якого свої бої проведуть зокрема і два українські боксери – Владислав Сіренко та Даніель Лапін.
30-річний Сіренко зустрінеться в ринзі з британцем Соломоном Дакресом. Спочатку Владислав повинен був битися з іншим українцем володарем пояса WBC International у надважкій вазі Андрієм Новицьким, але той знявся з поєдинку через травму.
28-річний Лапін захищатиме титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі проти британця Льюїса Едмондсона.
До вашої уваги весь список боїв андеркарду реваншу Усик – Дюбуа.
Андеркард реваншу Усик – Дюбуа: список усіх поєдинків
Лоуренс Околі – Кевін Лерена. Бій за пояс WBC Silver у надважкій вазі
Льюїс Едмондсон – Даніель Лапін. Бій за пояси IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі
Владислав Сіренко – Соломон Дакрес. Рейтинговий бій у надважкій вазі
Лаша Гурулі – Джеймс Франсіс. Рейтинговий бій у першій напівсередній вазі
Адам Хамед – Есекьєль Грегорес. Рейтинговий бій у першій напівсередній вазі
Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком і Дюбуа розпочнеться близько 23:30 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.
Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.