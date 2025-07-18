Реванш Усик – Дюбуа: повний андеркард вечора боксу

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Реклама

У суботу, 19 липня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане бій-реванш між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Поєдинку між Усиком і Дюбуа передуватиме андеркард, у межах якого свої бої проведуть зокрема і два українські боксери – Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

30-річний Сіренко зустрінеться в ринзі з британцем Соломоном Дакресом. Спочатку Владислав повинен був битися з іншим українцем володарем пояса WBC International у надважкій вазі Андрієм Новицьким, але той знявся з поєдинку через травму.

Реклама

28-річний Лапін захищатиме титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі проти британця Льюїса Едмондсона.

До вашої уваги весь список боїв андеркарду реваншу Усик – Дюбуа.

Андеркард реваншу Усик – Дюбуа: список усіх поєдинків

Лоуренс Околі – Кевін Лерена. Бій за пояс WBC Silver у надважкій вазі

Льюїс Едмондсон – Даніель Лапін. Бій за пояси IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі

Реклама

Владислав Сіренко – Соломон Дакрес. Рейтинговий бій у надважкій вазі

Лаша Гурулі – Джеймс Франсіс. Рейтинговий бій у першій напівсередній вазі

Адам Хамед – Есекьєль Грегорес. Рейтинговий бій у першій напівсередній вазі

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком і Дюбуа розпочнеться близько 23:30 за київським часом.

Реклама

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.