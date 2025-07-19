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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Працівник ТЦК, який виїхав до Німеччини, заперечує "бусифікацію": що каже

Олександр Мацько, який звільнився з армії і виїхав до своєї сім’ї в Німеччину, запевняє, що не бачив, що ТЦК когось силоміць «бусифікує».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Олександр Мацько

Олександр Мацько / © Суспільне

Колишній співробітник Полтавського ТЦК Олександр Мацько, який звільнився з армії і зараз з родиною проживає у Німеччині, заперечує, що в Україні можуть мобілізувати з вулиці, і критикує українців, що не хочуть воювати.

Про це він сказав в інтерв’ю «Суспільному».

«Я ні разу не бачив, щоб когось пакували. Чую як кажуть: „Ой, його забрали, ой його запакували“. Так зрозуміло, приїжджає поліція — а він у розшуку. Людина в розшуку! А ці — „бусифікація“. Г***дони б***дь. Чого ти не воюєш? Чого не захищаєш батьківщину? Їдь за кордон, перепливай Тису» — обурився він.

Після звільнення з Полтавського ТЦК Олександр переїхав до Німеччини, де жила його родина.

«Мені не було принципово, куди їхати — мені було все одно. Я б поїхав до дружини і дитини, де б вони не були — хоч у Гренландії, хоч у Папуа-Новій Гвінеї. Головне — бути з сім’єю. Я переїхав до Німеччини, поки тимчасово, зараз лікуюсь в Німеччині після поранень», — розповів він.

Хто такий Олександр Мацько

Як передає «Главком», Олександр Мацько воював з 2015 року. Був розвідником та водієм у 95-й бригаді. Під час боїв за Ізюм навесні 2022 року автомобіль Олександра підірвався на міні, солдат отримав черепно-мозкову травму й поранення обох ніг. Мацько майже рік перебував на лікуванні, а потім проходив тривалу реабілітацію.

Бійцеві дали другу групу інвалідності та перевели з бойової частини проходити службу до військкомату.

Чоловік стверджує, що наразі займається волонтерством у Німеччині.

Раніше повідомлялося, що у Києві працівник ТЦК до смерті забив мобілізованого, від якого відмовилися кілька частин.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
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