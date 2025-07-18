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Смерть мобілізованого у Києві: ДБР повідомило про підозру двом працівникам ТЦК
Триває розслідування обставин смерті чоловіка через дії співробітників київських ТЦК та СП.
ДБР повідомило про підозру двом працівникам київських ТЦК через смерть мобілізованого. Обидва підозрюваних наразі перебувають під вартою, яку суд продовжив 17 липня 2025 року.
Про це повідомило ДБР.
У травні 2025 року співробітники ТЦК перевозили мобілізованих громадян із західних навчальних центрів до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав проблеми зі здоров’ям і, за попередньою інформацією, почав конфліктувати з працівниками ТЦК в автобусі.
Під час перевезення солдат Шевченківського ТЦК побив цього громадянина та застосував до нього електрошокер. Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який був присутній в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, не втрутився і не припинив побиття, хоча мав таку можливість. Після прибуття до Києва постраждалого винесли з автобуса на плац, де констатували його смерть.
Правові наслідки
Солдат Шевченківського ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Заступник начальника Подільського ТЦК підозрюється в умисному неперешкоджанні кримінальному правопорушенню, який вчинив підлеглий. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, 7 травня 2025 року працівники ТЦК затримали на вулиці киянина Н., якийпорушив правила військового обліку та був у розшуку. Того ж дня чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього затриманий опинився у Збірному пункті Київського міського ТЦК.
Натомість працівник Київського міського ТЦК та СП забив до смерті мобілізованого чоловіка прямо в автобусі. Від цього військовослужбовця, від якого раніше відмовилися кілька військових частин, зараз перебуває під вартою.