Смерть мобілізованого у Києві: ДБР повідомило про підозру двом працівникам ТЦК

ДБР повідомило про підозру двом працівникам ТЦК / © ТСН.ua

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ДБР повідомило про підозру двом працівникам київських ТЦК через смерть мобілізованого. Обидва підозрюваних наразі перебувають під вартою, яку суд продовжив 17 липня 2025 року.

Про це повідомило ДБР.

У травні 2025 року співробітники ТЦК перевозили мобілізованих громадян із західних навчальних центрів до Києва. Серед них був мешканець столиці, який мав проблеми зі здоров’ям і, за попередньою інформацією, почав конфліктувати з працівниками ТЦК в автобусі.

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Під час перевезення солдат Шевченківського ТЦК побив цього громадянина та застосував до нього електрошокер. Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який був присутній в автобусі та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, не втрутився і не припинив побиття, хоча мав таку можливість. Після прибуття до Києва постраждалого винесли з автобуса на плац, де констатували його смерть.

Правові наслідки

Солдат Шевченківського ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Заступник начальника Подільського ТЦК підозрюється в умисному неперешкоджанні кримінальному правопорушенню, який вчинив підлеглий. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, 7 травня 2025 року працівники ТЦК затримали на вулиці киянина Н., якийпорушив правила військового обліку та був у розшуку. Того ж дня чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього затриманий опинився у Збірному пункті Київського міського ТЦК.

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Натомість працівник Київського міського ТЦК та СП забив до смерті мобілізованого чоловіка прямо в автобусі. Від цього військовослужбовця, від якого раніше відмовилися кілька військових частин, зараз перебуває під вартою.