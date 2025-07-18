Смерть мобилизованного в Киеве: ГБР сообщило о подозрении двум работникам ТЦК

ДБР сообщило о подозрении двум работникам ТЦК / © ТСН.ua

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ГБР сообщило о подозрении двум работникам киевских ТЦК из-за смерти мобилизованного. Оба подозреваемых в настоящее время находятся под стражей, которую суд продлил 17 июля 2025 года.

Об этом сообщило ГБР.

В мае 2025 года сотрудники ТЦК перевозили мобилизованных граждан из западных учебных центров в Киев. Среди них был житель столицы, у которого были проблемы со здоровьем и, по предварительной информации, начал конфликтовать с работниками ТЦК в автобусе.

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Во время перевозки солдат Шевченковского ТЦК избил гражданина и применил к нему электрошокер. Заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП, присутствовавший в автобусе и отвечавший за перевозку военнообязанных, не вмешался и не прекратил избиение, хотя имел такую возможность. По прибытии в Киев пострадавшего вынесли из автобуса на плац, где констатировали его смерть.

Правовые последствия

Солдат Шевченковского ТЦК подозревается в превышении служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, совершенным в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Заместитель начальника Подольского ТЦК подозревается в умышленном не препятствовании уголовному правонарушению, которое совершил подчиненный. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, 7 мая 2025 года работники ТЦК задержали на улице киевлянина Н., который нарушил правила военного учета и находился в розыске. В тот же день мужчина прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к военной службе. После этого задержанный оказался в сборном пункте Киевского городского ТЦК.

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Работник Киевского городского ТЦК и СП забил до смерти мобилизованного мужчину прямо в автобусе. От этого военнослужащего, от которого ранее отказались несколько воинских частей, находится под стражей.