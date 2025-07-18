Похолодание

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Уже 1 августа в Украине ожидается существенное снижение температуры после длительной жары. В некоторых регионах температура воздуха может снизиться до +13…+14 градусов.

Об этом стало известно из информации портала Ventusky.

Прохладнее всего, согласно температурной карте, будет в западной части страны. В частности, на Закарпатье днем ожидается около +13 градусов. В центральных регионах также станет значительно прохладнее — в Киеве прогнозируют до +20 градусов тепла. На юге страны температура останется выше — до +24 градусов. В западных областях прогнозируются дожди.

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В то же время официальный прогноз от Укргидрометцентра относительно этого похолодания пока отсутствует.

Температурная карта Украины на 1 августа

Напомним, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды 19 июля. В некоторых регионах объявлен І уровень опасности.