Погода на 18 июля: дожди, град и прохлада

Дожди с грозами охватят часть страны / © unsplash.com

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Сегодня, 18 июля, в Украине кроме крайнего востока пройдут умеренные дожди. Ожидается облачная погода.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

На Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, а в Одесской, Винницкой Хмельницкой и Житомирской областях — осадки.

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Днем в Украине, кроме запада, грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в южной части и на востоке страны будет днем +29…34°С. На остальной территории днем +21…26°С. В западных областях +16…21°С.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве днем около +20°C. Местами пройдет дождь с грозой.

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Ранее синоптик предупредила об изменении погодных условий в Украине. По ее данным, в ближайшие дни жара отступит. В западных регионах ожидаются грозовые дожди и прохлады.