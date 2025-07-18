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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
369
Время на прочтение
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Погода на 18 июля: дожди, град и прохлада

В пятницу прогнозируется резкое изменение погоды — в ряде областей пройдут дожди, местами град и шквалы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дожди с грозами охватят часть страны

Дожди с грозами охватят часть страны / © unsplash.com

Сегодня, 18 июля, в Украине кроме крайнего востока пройдут умеренные дожди. Ожидается облачная погода.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

На Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, а в Одесской, Винницкой Хмельницкой и Житомирской областях — осадки.

Днем в Украине, кроме запада, грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в южной части и на востоке страны будет днем +29…34°С. На остальной территории днем +21…26°С. В западных областях +16…21°С.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве днем около +20°C. Местами пройдет дождь с грозой.

Ранее синоптик предупредила об изменении погодных условий в Украине. По ее данным, в ближайшие дни жара отступит. В западных регионах ожидаются грозовые дожди и прохлады.

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Дата публикации
Количество просмотров
369
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