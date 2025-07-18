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Погода на 18 липня: дощі, град і прохолода
У п’ятницю прогнозується різка зміна погоди — у низці областей пройдуть дощі, місцями град та шквали.
Сьогодні, 18 липня, в Україні, крім крайнього сходу, пройдуть помірні дощі. Очікується хмарна погода.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
На Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, а в Одеській, Вінницькій Хмельницькій і Житомирській областях — значні опади.
Удень в Україні, крім заходу, грози, на Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с.
Температура у південній частині та на сході країни вдень становитиме +29…34°С. На решті території вдень +21…26°С. У західних областях +16…21°С.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У Києві вдень близько +20°C. Місцями пройде дощ із грозою.
Раніше синоптикиня попередила про зміну погодних умов в Україні. За її даними, найближчими днями спека відступить. У західних регіонах очікуються грозові дощі та прохолода.