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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 18 июля: чего ожидать от солнечной активности

18 июля существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 17 июля, солнечная активность будет низкой с вероятностью. Магнитная буря – желтого уровня – это К-индекс 3.7.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло четыре вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Магнитная буря 18 июля.

Магнитная буря 18 июля.

Заметим, что магнитная буря может негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Напомним, мы писали о том, как быстро витамин D пополняется на солнце. Ученые сообщили, сколько времени нужно находиться на улице летом.

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Дата публикации
Количество просмотров
400
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