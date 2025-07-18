Магнитная буря 18 июля: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 17 июля, солнечная активность будет низкой с вероятностью. Магнитная буря – желтого уровня – это К-индекс 3.7.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло четыре вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

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Магнитная буря 18 июля.

Заметим, что магнитная буря может негативно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Напомним, мы писали о том, как быстро витамин D пополняется на солнце. Ученые сообщили, сколько времени нужно находиться на улице летом.