Прогноз погоды на выходные: когда будет "скачок к жаре"

Прогноз погоды на 19-20 июля. / © ТСН

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На выходные 19-20 июля большинство регионов покроют дожди, а температура на большинстве территории Украины, кроме Востока и Юга, снизится.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 19 июля грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере. В ближайшую ночь также дожди также прогнозируются в центре и в восточной части страны.

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Южная часть будет принадлежать сухой воздушной массе.

Температура воздуха на 19 июля:

в западных областях составит умеренные +20+24 градуса,

на севере +24+26 градусов,

в центральной части +25+28 градусов, только в Винницкой области +20+22 градуса,

в восточных областях — в Харьковской области +26+27, в Луганской и Донбассе +32+35 градусов

в южной части +27+30, в Запорожье и в степной части Крыма +31+34 градуса.

В воскресенье, 20 июля, кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, вечером в воскресенье возможен дождь в Луганской области. На остальной территории Украины в воскресенье ожидается сухая погода.

По словам Диденко, температура воздуха 20 июля особо не изменится по сравнению с субботой.

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Погода в Киеве

В Киеве 19 и 20 июля есть вероятность периодических кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы составит +20+23 градуса.

Погода на следующей неделе

Дидненко прогнозирует, что после этого воскресенья столбики термометров начнут подниматься. В понедельник, 21 июля, в большинстве областей Украины — «скачок к жаре», кроме западных областей, где во вторник, наоборот, ожидается прохладная погода.

«Южная часть Украины и в дальнейшем будет влиять на высокие градусы, а вот ослабление жары на юге Украины, по предварительным прогнозам, вероятно через неделю, 26 июля», — подытожила синоптик.

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