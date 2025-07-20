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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Магнитная буря 20 июля: какая ее мощность

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © pixabay.com

В воскресенье, 20 июля, магнитная буря опустится до зеленого уровня – К-индекс 2. Солнечная активность на низком уровне.

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent.

Сегодня существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

Магнитная буря 20 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 20 июля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Хотя магнитная буря слаба, но возможны незначительные магнитные колебания. Они могут оказывать влияние на самочувствие. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые люди.

Напомним, мы писали о том, что головная боль и усталость могут сигнализировать о хронической болезни, которой страдают 17 миллионов человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
60
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