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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 20 липня: яка її потужність

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

У неділю, 20 липня, магнітна буря опуститься до зеленого рівня - К-індекс 2. Сонячна активність на низькому рівні.

Про це свідчать дані Мeteoagent.

Сьогодні суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

Магнітна буря 20 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 20 липня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Хоч магнітна буря слабка, але можливі незначні магнітні коливання. Вони можуть впливати на самопочуття. Найбільше піддаються впливу метеозалежні люди.

Нагадаємо, ми писали про те, що головний біль і втома можуть сигналізувати про хронічну хворобу, на яку страждають 17 мільйонів людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
103
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