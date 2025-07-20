Прапор США на Місяці: чи можна побачити його із Землі

Прапор США на Місяці / © NASA

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У 1969 році світ спостерігав за історичною подією: астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін під час місії Apollo 11 встановили прапор США на Місяці. Відтоді минуло понад п’ятдесят років, проте питання чи зберігся цей прапор і чи можна його розгледіти із Землі досі залишається цікавим.

Про це пише Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Як зазначає NASA, під час різних місій «Аполлон» на Місяці встановили шість американських прапорів. Актуальні зображення, отримані з супутника Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), показують тіні поблизу місць висадки астронавтів, що свідчить про те, що щонайменше п’ять із цих прапорів досі стоять.

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Виняток становить лише прапор місії Apollo 11, який, ймовірно, впав через потужний потік від двигуна під час старту місячного модуля.

Розвінчуючи популярні міфи, вчені наголошують, що жоден телескоп із Землі не здатен розгледіти ці прапори.

Пояснення цьому досить просте: навіть найпотужніші оптичні прилади мають недостатню роздільну здатність. Аби побачити флагшток висотою 125 см з відстані 384 тисячі кілометрів, потрібен телескоп із роздільною здатністю менш як 1 метр. Сучасні земні технології такого не дозволяють.

Супутникові знімки, зроблені з орбіти Місяця, мають достатню роздільну здатність, щоб зафіксувати залишки посадкових модулів, сліди астронавтів і тіні прапорів. Проте розгледіти самі прапори не можливо, через їхній малий розмір.

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Деякі вчені припускають, що тканина прапорів могла вигоріти або зруйнуватись під впливом сонячної радіації, оскільки на Місяці відсутня атмосфера, яка б захищала їх від ультрафіолету.

Однак, найімовірніше, флагштоки все ще стоять.

Нагадаємо, Астрофізик Адам Беккер заперечує ідею мільярдера Ілона Маска про колонізацію Марса. За його словами, навіть після катастрофи Земля буде придатна для життя.

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