Флаг США на Луне: можно увидеть его с Земли

Флаг США на Луне / © NASA

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В 1969 году мир наблюдал за историческим событием: астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин во время миссии Apollo 11 установили флаг США на Луне. С тех пор прошло более пятидесяти лет, однако вопрос сохранился ли этот флаг и можно ли его рассмотреть с Земли до сих пор остается интересным.

Об этом пишет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как отмечает NASA, во время разных миссий «Аполлон» на Луне установили шесть американских флагов. Актуальные изображения, полученные со спутника Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), показывают тени вблизи мест высадки астронавтов, что свидетельствует о том, что по меньшей мере пять из этих флагов по-прежнему стоят.

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Исключение составляет флаг миссии Apollo 11, который, вероятно, упал из-за мощного потока от двигателя во время старта лунного модуля.

Развенчивая популярные мифы, ученые отмечают, что ни один телескоп с Земли не в состоянии рассмотреть эти флаги.

Объяснение этому достаточно просто: даже самые мощные оптические приборы обладают недостаточным разрешением. Чтобы увидеть флагшток высотой 125 см с расстояния 384 тысячи километров, нужен телескоп с разрешением менее 1 метра. Современные земные технологии такого не разрешают.

Спутниковые снимки, сделанные с орбиты Луны, имеют достаточное разрешение, чтобы зафиксировать остатки посадочных модулей, следы астронавтов и тени флагов.

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Некоторые ученые предполагают, что ткань флагов могла выгореть или разрушиться под влиянием солнечной радиации, поскольку на Луне отсутствует атмосфера, которая защищала бы их от ультрафиолета.

Однако, вероятнее всего, флагштоки все еще стоят.

Напомним, Астрофизик Адам Беккер отрицает идею миллиардера Илона Маска о колонизации Марса. По его словам, даже после крушения Земля будет пригодна для жизни.

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