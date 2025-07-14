Когда можно увидеть метеоры Персеиды 2025: советы для наблюдения

Звездопад / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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В августе 2025 года ночное небо снова станет ареной одного из самых грандиозных астрономических зрелищ — Персеид. Несмотря на яркий свет Луны, который немного усложнит наблюдение, звездное шоу все еще подарит впечатляющие мгновения для неравнодушных к космосу.

Об этом пишет Live Science.

Персеиды — один из самых ярких и ожидаемых метеорных потоков года — уже традиционно дарит незабываемые впечатления. В 2025 году кульминация этого космического действа придется на ночь с 12 на 13 августа. В этот период в небе можно будет увидеть десятки ярких «падающих звезд» каждый час. Однако на этот раз условия будут не совсем идеальными.

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В 2025 году наблюдателям придется столкнуться с препятствием в виде почти полной Луны. В ночь пика ее диск будет освещен на 84% и появится в небе незадолго до полуночи. Это создаст мощный световой фон, который сделает незаметными менее яркие метеоры. Таким образом, зрители смогут увидеть лишь самые яркие вспышки, а традиционный совет об избежании городского освещения будет менее эффективным.

Когда лучше наблюдать за Персеидами в 2025 году

Оптимальное время для наблюдений — это периоды до и после пика активности метеорного потока. С 18 по 28 июля условия будут значительно более благоприятными, поскольку на небе будет господствовать новая Луна или тонкий серпик, который заходит еще до наступления пика активности метеоров. Несмотря на меньшее количество метеоров, созерцание их в темном небе принесет не меньше восторга. Также хороший период для наблюдения наступит после пика — с 16 августа. В это время Луна будет находиться в последней четверти и создавать меньше светового шума.

Этот метеорный поток не случайно стал любимцем астрономов и романтиков всего мира. Персеиды известны своей необычайной яркостью и стремительностью — метеоры движутся со скоростью около 60 км/с. Их происхождение связано с кометой 109P/Свифта-Таттла, которая оставляет после себя пылевые частицы. Именно они, попадая в атмосферу Земли, вспыхивают в виде кратковременных ярких «звездопадов».

Чтобы получить максимум от наблюдения, следует отправляться подальше от городов, где меньше светового загрязнения. И не забывайте о терпении: даже если небо не порадует десятками метеоров ежеминутно, каждая увиденная «падающая звезда» будет наградой за ваше время и внимание.

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Напомним, ранее мы писали о том, что над Киевом был замечен объект, который был очень похож на метеорит, также были слышны взрывы.