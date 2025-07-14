Как украинцы могут увеличить размер пенсии

Как увеличить пенсию

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В Украине вступили в силу изменения в пенсионное законодательство (Закон №2506-IX), позволяющие пенсионерам увеличить размер своих выплат за счет оптимизации расчета заработной платы. Эти нововведения призваны смягчить влияние периодов низких доходов, в частности во время военного положения, на будущую пенсию.

Исключение периодов низких доходов во время войны

Одним из ключевых изменений является возможность не учитывать периоды с низкими доходами, пришедшимися во время действия военного положения, при исчислении пенсии. Это особенно важно для многих украинцев, которые из-за экономических трудностей, вызванных полномасштабной войной, были вынуждены работать за минимальную или значительно ниже заработную плату.

Ранее такие периоды могли существенно уменьшить размер будущей пенсии. Теперь же будущий пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением об исключении периода военного положения из расчета заработной платы. Важно отметить, что страховой стаж за эти годы полностью сохраняется, что не влияет на общий стаж, необходимый для назначения пенсии.

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Другие способы оптимизации пенсионных выплат

Кроме возможности исключения периодов военного положения существуют и другие механизмы, позволяющие повлиять на размер пенсии:

Стандартная оптимизация позволяет исключить из периода исчисления заработной платы до 60 календарных месяцев (пяти лет) страхового стажа подряд с наименьшим доходом. Эта опция позволяет «убрать» из расчета годы с низкими зарплатами, тем самым повысив общий коэффициент заработной платы, влияющий на размер пенсии.

Учет доходов к 2000 году. Если у будущего пенсионера была высокая официальная заработная плата до 1 июля 2000 года (до внедрения системы персонифицированного учета), он может предоставить справку с предприятия о своем доходе. Эти данные могут быть включены в расчет пенсии, потенциально увеличивая ее размер. Это важно, поскольку до 2000 г. заработная плата для расчета пенсии учитывалась на основании справок с места работы.

Эти изменения открывают новые возможности для украинцев оптимизировать свои будущие пенсионные выплаты с учетом индивидуальных обстоятельств и периодов трудовой деятельности.