Як українці можуть збільшити розмір пенсії

Як збільшити пенсію

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В Україні набули чинності зміни до пенсійного законодавства (Закон №2506-IX), які дозволяють пенсіонерам збільшити розмір своїх виплат за рахунок оптимізації розрахунку заробітної плати. Ці нововведення покликані пом’якшити вплив періодів низьких доходів, зокрема під час воєнного стану, на майбутню пенсію.

Виключення періодів низьких доходів під час війни

Однією з ключових змін є можливість не враховувати періоди з низькими доходами, які припали на час дії воєнного стану, при обчисленні пенсії. Це особливо важливо для багатьох українців, які через економічні труднощі, спричинені повномасштабною війною, були змушені працювати за мінімальну або значно нижчу заробітну плату.

Раніше, такі періоди могли суттєво зменшити розмір майбутньої пенсії. Тепер же, майбутній пенсіонер може звернутися до Пенсійного фонду України із заявою про виключення періоду воєнного стану з розрахунку заробітної плати. Важливо зазначити, що страховий стаж за ці роки повністю зберігається, що не впливає на загальний стаж, необхідний для призначення пенсії.

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Інші способи оптимізації пенсійних виплат

Окрім можливості виключення періодів воєнного стану, існують й інші механізми, які дозволяють вплинути на розмір пенсії:

Стандартна оптимізація дозволяє виключити з періоду для обчислення заробітної плати до 60 календарних місяців (п’яти років) страхового стажу поспіль з найменшим доходом. Ця опція дає змогу «прибрати» з розрахунку роки з низькими зарплатами, тим самим підвищивши загальний коефіцієнт заробітної плати, який впливає на розмір пенсії.

Врахування доходів до 2000 року. Якщо майбутній пенсіонер мав високу офіційну заробітну плату до 1 липня 2000 року (до впровадження системи персоніфікованого обліку), він може надати довідку з підприємства про свій дохід. Ці дані можуть бути включені до розрахунку пенсії, потенційно збільшуючи її розмір. Це важливо, оскільки до 2000 року заробітна плата для розрахунку пенсії враховувалася на підставі довідок з місця роботи.

Ці зміни відкривають нові можливості для українців оптимізувати свої майбутні пенсійні виплати, враховуючи індивідуальні обставини та періоди трудової діяльності.