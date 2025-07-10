Пенсія зі стажем 24 роки: коли можна вийти і які виплати

Пенсія

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У 2025 році українське пенсійне законодавство передбачає нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Однією з ключових змін є підвищення мінімального стажу, необхідного для виходу на пенсію у 60 років — тепер він становить щонайменше 32 роки.

Проце пише 24 канал.

Громадяни, які мають лише 24 роки страхового стажу, не зможуть претендувати на пенсію у 60 років. З таким стажем право на пенсію надається лише з 63 років. Ще одним варіантом є вихід на пенсію у 65 років, що теж дозволено за такого стажу. У цьому випадку розмір виплат буде дещо вищим.

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Розрахунок пенсії залежить не лише від кількості років стажу, а й від розміру заробітної плати. Наприклад, якщо українець має 24 роки стажу та протягом трудової діяльності отримував середню заробітну плату по країні, яка у І кварталі 2025 року становила 23 460 гривень, то орієнтовна пенсія у 63 роки складатиме близько 6 168 гривень. Якщо ж вийти на пенсію у 65 років, то виплата зросте до приблизно 6 908 гривень.

Зазначимо, що основою для розрахунку є формула, яка враховує середню заробітну плату по країні, коефіцієнт заробітку конкретної особи та тривалість страхового стажу. Чим довше людина працює офіційно та сплачує внески, тим більший у підсумку буде розмір пенсії.

У зв’язку з поступовим підвищенням вимог до стажу, громадянам, які планують вихід на пенсію найближчими роками, варто перевірити свої дані в реєстрі Пенсійного фонду та за можливості подбати про додатковий стаж — наприклад, через добровільне страхування.

Пенсійна реформа продовжує впливати на життя мільйонів українців, тому знання актуальних правил і вчасне планування пенсійного забезпечення допоможе уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.

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Нагадаємо, 2025 року зарплати в Україні зросли більш ніж на 20% у річному вимірі, однак реальна купівельна спроможність громадян почала знижуватись.

Попри стрімке зростання номінальних зарплат, обумовлене гострим кадровим дефіцитом, темпи зростання реальних доходів українців сповільнюються. У першому кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9,2% у річному вимірі, проте в другому кварталі динаміка уповільнилася.