Росіяни випустили КАБ по Дніпропетровщині: постраждав рятувальник

Атака на Дніпропетровщину

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Армія РФ випустила КАБ на житловий сектор селища Межова Синельниківського району на Дніпропетровщині. Постраждав рятувальник разом зі своєю дружиною.

Про це повідомляє ДСНС.

Російський снаряд влучив просто на територію помешкання надзвичайника. Він після добового чергування відпочивав вдома. Поранена також і його дружина.

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“Виникла пожежа загальною площею 300 кв.м. Їхня оселя зруйнована повністю”, — констатували у відомстві.

Постраждалих "швидкою" госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, російські війська вдень 24 червня здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. Є загиблі та поранені у Дніпрі й Самарі. Зафіксовані численні руйнування цивільної інфраструктури.

Що відомо про російську атаку на Дніпро та область — далі в матеріалі ТСН.ua.

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