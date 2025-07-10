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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россияне выпустили КАБ по Днепропетровщине: пострадал спасатель

Из-за российской атаки в Днепропетровской области пострадал спасатель и его жена. Обоих доставили в больницу.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Днепропетровщину

Атака на Днепропетровщину

Армия РФ выпустила КАБ на жилищный сектор поселка Межево Синельниковского района на Днепропетровщине. Пострадал спасатель вместе со своей супругой.

Об этом сообщает ГСЧС .

Российский снаряд попал прямо на территорию квартиры чрезвычайника. Он после суточного дежурства отдыхал дома. Ранена также и его жена.

"Возник пожар общей площадью 300 кв.м. Их дом разрушен полностью", - констатировали в ведомстве.

Пострадавших "скорой" госпитализировали в больницу.

Напомним, российские войска днем 24 июня совершили массированную атаку на Днепропетровскую область. Есть погибшие и раненые в Днепре и Самаре. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры.

Что известно о российской атаке на Днепр и область – далее в материале ТСН.ua.

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