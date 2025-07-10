Россияне выпустили КАБ по Днепропетровщине: пострадал спасатель

Атака на Днепропетровщину

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Армия РФ выпустила КАБ на жилищный сектор поселка Межево Синельниковского района на Днепропетровщине. Пострадал спасатель вместе со своей супругой.

Об этом сообщает ГСЧС .

Российский снаряд попал прямо на территорию квартиры чрезвычайника. Он после суточного дежурства отдыхал дома. Ранена также и его жена.

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"Возник пожар общей площадью 300 кв.м. Их дом разрушен полностью", - констатировали в ведомстве.

Пострадавших "скорой" госпитализировали в больницу.

Напомним, российские войска днем 24 июня совершили массированную атаку на Днепропетровскую область. Есть погибшие и раненые в Днепре и Самаре. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры.

Что известно о российской атаке на Днепр и область – далее в материале ТСН.ua.

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