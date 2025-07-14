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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Коли можна побачити метеори Персеїди 2025: поради для спостереження

Метеорний потік Персеїди досягне піку в серпні, але яскравий Місяць може зіпсувати видовищність.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Зорепад

Зорепад / © wikimedia.org

У серпні 2025 року нічне небо знову стане ареною одного з найграндіозніших астрономічних видовищ — Персеїд. Попри яскраве світло Місяця, яке трохи ускладнить спостереження, зоряне шоу все ще подарує вражаючі миті для небайдужих до космосу.

Про це пише Live Science.

Персеїди — один з найяскравіших та найочікуваніших метеорних потоків року — вже традиційно дарує незабутні враження. У 2025 році кульмінація цього космічного дійства припаде на ніч із 12 на 13 серпня. У цей період у небі можна буде побачити десятки яскравих «падаючих зірок» щогодини. Проте цього разу умови будуть не зовсім ідеальними.

У 2025 році спостерігачам доведеться зіткнутися з перешкодою у вигляді майже повного Місяця. У ніч піку його диск буде освітлений на 84% і з’явиться в небі незадовго до півночі. Це створить потужне світлове тло, яке зробить непомітними менш яскраві метеори. Таким чином, глядачі зможуть побачити лише найяскравіші спалахи, а традиційна порада про уникнення міського освітлення буде менш ефективною.

Коли краще спостерігати за Персеїдами у 2025 році

Найоптимальніший час для спостережень — це періоди до та після піку активності метеорного потоку. З 18 по 28 липня умови будуть значно сприятливішими, оскільки на небі пануватиме новий Місяць або тонкий серпик, що заходить ще до настання піку активності метеорів. Попри меншу кількість метеорів, споглядання їх у темному небі принесе не менше захоплення. Також хороший період для спостереження настане після піку — з 16 серпня. У цей час Місяць перебуватиме в останній чверті та створюватиме менше світлового шуму.

Цей метеорний потік не випадково став улюбленцем астрономів та романтиків усього світу. Персеїди відомі своєю надзвичайною яскравістю та стрімкістю — метеори рухаються зі швидкістю близько 60 км/с. Їхнє походження пов’язане з кометою 109P/Свіфта-Таттла, яка залишає після себе пилові частинки. Саме вони, потрапляючи в атмосферу Землі, спалахують у вигляді короткочасних яскравих «зорепадів».

Щоб отримати максимум від спостереження, слід вирушати подалі від міст, де менше світлового забруднення. І не забувайте про терпіння: навіть якщо небо не потішить десятками метеорів щохвилини, кожна побачена «падаюча зірка» буде нагородою за ваш час і увагу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над Києвом було помічено об’єкт, який був дуже схожий на метеорит, також були чутні вибухи.

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