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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У небі вибухнула вогняна куля: очевидці розповіли подробиці

Камери зафіксували яскраву кулю, що розсікала денне небо.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Метеорит

Метеорит / © Pixabay

Жителі кількох східних штатів США стали свідками вражаючого небесного явища — над Джорджією, Теннессі, Північною та Південною Кароліною раптово з’явився яскравий об’єкт, що залишав за собою слід світла, а через мить пролунав гучний вибух.

Про це пише phys.org.

Очевидці розповідають, що небесна куля світилася яскравим вогнем, її політ супроводжувався гулом і вібрацією — в деяких будинках задзвеніли шибки, а вікна ледь не тріснули. Деякі мешканці навіть повідомляли, що відчули, як стіни затрусилися. У соцмережах швидко поширилися відео з камерами спостереження, які зафіксували дивовижне явище.

Фахівці пояснюють: ймовірніше за все, мова йде про метеор, який увійшов у земну атмосферу. Старший метеоролог Ділан Ласк із Національної метеорологічної служби зазначив, що супутники, які зазвичай фіксують блискавки, зареєстрували світловий спалах у момент входження об’єкта в атмосферу.

«Об’єкт створив не лише вогняну кулю, а й ударну хвилю. Це свідчить про те, що тіло було достатньо великим і швидким, аби спричинити таку потужну реакцію», — прокоментував Ласк для місцевих ЗМІ.

Хоча остаточної ідентифікації об’єкта поки немає, експерти схиляються до версії, що це був невеликий метеор. Його розміри, найімовірніше, не перевищували кількох метрів — інакше наслідки удару були б серйознішими.

Водночас, хоча космічне сміття теоретично могло б викликати подібне явище, з огляду на силу вибуху цей варіант малоймовірний. Жарти про «прибульців», звичайно, не забарилися, проте астрономи переконані: усе в межах звичних космічних процесів.

Поки що пошуки можливих уламків метеора тривають, однак місце падіння встановити складно через швидкість і характер вибуху. За попередніми оцінками, більшість метеорів такого типу повністю згоряє у щільних шарах атмосфери, не залишаючи після себе нічого, крім ефектного видовища.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, українці помітили яскравий спалах у небі. Незвичне світіння могли спостерігати жителі декількох регіонів України — Харківщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Полтавщини та Запоріжжя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
14k
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