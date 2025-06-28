Ризик викидня можна передбачити: британські вчені створили діагностичний тест

Тест на вагітність / © Credits

Реклама

У Великій Британії розробили інноваційний тест, який може радикально змінити підхід до збереження вагітності. Його вже використовують у клінічній практиці, і він дає змогу виявити жінок, у яких підвищений ризик викидня — навіть до зачаття.

Про це пише The Guardian.

Це досягнення стало можливим завдяки дослідникам з Університету Ворвіка та Університетських лікарень Ковентрі та Ворикширського національного фонду охорони здоров’я. Вони зосередили увагу не на ембріоні, як це робилося раніше, а на стані слизової оболонки матки. Саме її аномалії можуть стати «тихою» причиною ранньої втрати вагітності.

Реклама

В рамках дослідження було проаналізовано понад 1300 випадків і 1500 зразків біопсії. Вчені з’ясували, що у багатьох жінок з повторними викиднями слизова оболонка матки не потовщується належним чином. Як наслідок, не відбувається повноцінна децидуальна реакція — критичний процес, що «готує» матку до імплантації ембріона.

У результаті створюється нестабільне середовище: ембріон може прикріпитися, але через недостатню активацію слизової ризик кровотечі й викидня істотно зростає.

Новий тест дозволяє виявити ці порушення ще до настання вагітності, що відкриває шлях до раннього втручання й терапії. Прикладом успішного використання тесту стала історія Голлі Мілікуріс, яка втратила п’ять вагітностей. Після проходження діагностики та лікування вона народила двох здорових дітей.

«Йдеться про викидні, яких можна було уникнути. Багатьом жінкам кажуть, що це просто невдача, але тепер ми маємо наукове пояснення й практичне рішення», — наголосила докторка Джоанн Мутер з медичного факультету Університету Ворвіка.

Реклама

Вчені вважають, що відкриття має потенціал змінити репродуктивну медицину, а сам тест може стати новим стандартом діагностики для жінок, які зіткнулися з проблемою повторних втрат вагітності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що найточніший спосіб визначити настання вагітності — це аптечний тест або лабораторне обстеження. Але що робити, якщо тесту під рукою немає, а нетерплячість бере гору. У народі існує чимало способів перевірити вагітність у домашніх умовах за допомогою підручних засобів, саме про них і розповіло видання Truemeds.