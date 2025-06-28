В небе взорвался огненный шар: очевидцы рассказали подробности

Метеорит / © Pixabay

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Жители нескольких восточных штатов США стали свидетелями впечатляющего небесного явления — над Джорджией, Теннесси, Северной и Южной Каролиной внезапно появился яркий объект, оставлявший за собой след света, а через мгновение раздался громкий взрыв.

Об этом пишет phys.org

Очевидцы рассказывают, что небесный шар светился ярким огнем, его полет сопровождался гулом и вибрацией — в некоторых домах зазвенели стекла, а окна едва не треснули. Некоторые жители даже сообщали, что почувствовали, как стены затряслись. В соцсетях быстро распространились видео с камерами наблюдения, которые зафиксировали удивительное явление.

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Специалисты объясняют: вероятнее всего, речь идет о метеоре, который вошел в земную атмосферу. Старший метеоролог Дилан Ласк из Национальной метеорологической службы отметил, что спутники, которые обычно фиксируют молнии, зарегистрировали световую вспышку в момент вхождения объекта в атмосферу.

«Объект создал не только огненный шар, но и ударную волну. Это свидетельствует о том, что тело было достаточно большим и быстрым, чтобы вызвать такую мощную реакцию», — прокомментировал Ласк для местных СМИ.

Хотя окончательной идентификации объекта пока нет, эксперты склоняются к версии, что это был небольшой метеор. Его размеры, вероятнее всего, не превышали нескольких метров — иначе последствия удара были бы более серьезными.

В то же время, хотя космический мусор теоретически мог бы вызвать подобное явление, учитывая силу взрыва этот вариант маловероятен. Шутки о «пришельцах», конечно, не заставили себя ждать, однако астрономы убеждены: все в пределах привычных космических процессов.

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Пока что поиски возможных обломков метеора продолжаются, однако место падения установить сложно из-за скорости и характера взрыва. По предварительным оценкам, большинство метеоров такого типа полностью сгорает в плотных слоях атмосферы, не оставляя после себя ничего, кроме эффектного зрелища.

Напомним, ранее мы писали о том, украинцы заметили яркую вспышку в небе. Необычное свечение могли наблюдать жители нескольких регионов Украины — Харьковщины, Сумщины, Днепропетровщины, Полтавщины и Запорожья.