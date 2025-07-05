- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 1056
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрономы обнаружили в космосе суперземлю, содержащую значительные запасы воды
Планета TOI-1846 b имеет много воды и вдвое больше Земли. Узнайте больше об этой удивительной «суперземле».
Команда ученых открыла экзопланету TOI-1846 b, обладающую большими запасами воды. Это небесное тело лежит в 154 световых годах от Земли и относится к классу суперземель.
Об этом сообщает sat.net.ua.
Международная команда астрономов обнаружила планету с помощью космического телескопа TESS, зафиксировавшего транзитный сигнал во время прохождения небесного тела на фоне своей звезды. Дальнейшие наблюдения позволили определить основные характеристики экзопланеты и отнести ее в класс суперземель.
TOI-1846 b вращается вокруг красного карлика класса М. Радиус планеты составляет 1,792 земного радиуса, что делает ее почти вдвое больше нашей планеты. Масса экзопланеты превышает земную в 4,4 раза, что свидетельствует о достаточно высокой плотности небесного тела.
Орбитальный период TOI-1846 b составляет всего 3,93 суток. Планета расположена в 0,036 астрономической единицы от своей звезды, что значительно ближе, чем Меркурий к Солнцу. Из-за такой близости равновесная температура на поверхности экзопланеты достигает 295 градусов Цельсия.
Исследователи предполагают: «TOI-1846 b может быть богат водой, хотя точный химический состав планеты еще нуждается в дополнительных исследованиях».
Такой вывод основан на соотношении массы и размера небесного тела, что характерно для планет со значительным содержанием летучих веществ.
Родительская звезда TOI-1846 относится к красным карликам и имеет радиус 0,4 солнечного радиуса. Масса звезды составляет 0,42 солнечной массы, а эффективная температура достигает 3295 градусов Цельсия. Возраст звезды оценивают в 7,2 миллиарда лет, что делает ее старше нашего Солнца.
Открытие TOI-1846 b расширяет каталог известных суперземель и показывает эффективность современных методов поиска экзопланет. Планеты такого типа представляют особый интерес для астрономов, ведь в солнечной системе подобных объектов нет.
Ранее ученые показали удивительные снимки галактик, которые изменят представление о Вселенной.