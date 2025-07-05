Астрономы обнаружили в космосе суперземлю, содержащую значительные запасы воды

Такой вид может выглядеть суперземля у красного карлика — художественное представление. Источник: Габриэль Перес Диас, SMM (IAC)

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Команда ученых открыла экзопланету TOI-1846 b, обладающую большими запасами воды. Это небесное тело лежит в 154 световых годах от Земли и относится к классу суперземель.

Об этом сообщает sat.net.ua.

Международная команда астрономов обнаружила планету с помощью космического телескопа TESS, зафиксировавшего транзитный сигнал во время прохождения небесного тела на фоне своей звезды. Дальнейшие наблюдения позволили определить основные характеристики экзопланеты и отнести ее в класс суперземель.

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TOI-1846 b вращается вокруг красного карлика класса М. Радиус планеты составляет 1,792 земного радиуса, что делает ее почти вдвое больше нашей планеты. Масса экзопланеты превышает земную в 4,4 раза, что свидетельствует о достаточно высокой плотности небесного тела.

Орбитальный период TOI-1846 b составляет всего 3,93 суток. Планета расположена в 0,036 астрономической единицы от своей звезды, что значительно ближе, чем Меркурий к Солнцу. Из-за такой близости равновесная температура на поверхности экзопланеты достигает 295 градусов Цельсия.

Исследователи предполагают: «TOI-1846 b может быть богат водой, хотя точный химический состав планеты еще нуждается в дополнительных исследованиях».

Такой вывод основан на соотношении массы и размера небесного тела, что характерно для планет со значительным содержанием летучих веществ.

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Родительская звезда TOI-1846 относится к красным карликам и имеет радиус 0,4 солнечного радиуса. Масса звезды составляет 0,42 солнечной массы, а эффективная температура достигает 3295 градусов Цельсия. Возраст звезды оценивают в 7,2 миллиарда лет, что делает ее старше нашего Солнца.

Открытие TOI-1846 b расширяет каталог известных суперземель и показывает эффективность современных методов поиска экзопланет. Планеты такого типа представляют особый интерес для астрономов, ведь в солнечной системе подобных объектов нет.

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