Почему колонизация Марса обречена на провал: астрофизик объяснил

Астрофизик критикует планы по колонизации Марса / © Associated Press

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Американский астрофизик Адам Беккер критикует видение Илона Маска о колонизации Марса как запасного приюта для человечества, утверждая, что даже при катастрофических сценариях Земля будет оставаться намного более пригодной для жизни, чем негостеприимный марсианский ландшафт.

Об этом пишет Sustainability Times.

Беккер считает, что идеи о колонизации Марса скорее фантазия, чем реальная стратегия. Учитывая потенциальные апокалиптические сценарии Земли, ученый уверен, что наша планета, даже если будет опустошена, останется гораздо более пригодной для жизни, чем холодные, бесплодные пустыни Марса.

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Марсианская мечта Илона Маска

Илон Маск, дальновидный генеральный директор SpaceX, не стеснялся выражать свои амбиции сделать человечество межпланетным видом. Центральным элементом этого видения является колонизация Марса, которую часто изображают как спасательную лодку в случае земных катаклизмов.

Однако Адам Беккер, уважаемый астрофизик и писатель, считает эту идею ярким примером технологического оптимизма, не связанного с физическими реалиями космической колонизации. В откровенном интервью журналу Rolling Stone Беккер не стеснялся слов, назвав эту идею «одной из самых дурацких вещей, которые можно сказать».

Критика Беккера основывается на абсолютной непрактичности установления устойчивого человеческого присутствия на Марсе. Марсианская среда создает непреодолимые вызовы, что делает ее гораздо менее жизнеспособным вариантом по сравнению с Землей даже после катастрофы.

По словам астрофизика, хотя цели Маска похвальны в своей амбициозности, они не учитывают присущие человеческому виду трудности адаптации к миру, который по своей сути враждебен и неумолим.

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Торнадо на Марсе / © NASA

Даже после апокалипсиса Земля все равно лучше Марса

Чтобы подтвердить свою аргументацию, Адам Беккер приводит три экстремальных сценария: столкновение с астероидом, сравнимое с тем, что уничтожил динозавров, глобальную ядерную войну и неконтролируемое изменение климата.

При каждом из этих ужасающих обстоятельств Беккер утверждает, что Земля все равно будет более адаптивной, чем Марс. Это объясняется тем, что, несмотря на значительные разрушения, Земля сохранит такие важные элементы, как атмосфера, подходящая для дыхания, соответствующая гравитация, доступная вода и естественная защита от вредного излучения.

На Марсе жизнь была бы ограничена герметичными куполами, и любой сбой в критически важных системах привел бы к немедленной катастрофе.

И наоборот, Земля даже после планетарной катастрофы все еще могла бы содержать очаги жизни, способные к восстановлению и регенерации.

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Тераформирование Марса: наука или научная фантастика?

Тераформирование — изменение климатических условий планеты, карликовой планеты, спутника или другого космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для проживания человека.

Илон Маск представляет себе Марс, превращенный человеческой изобретательностью: детонация ядерных бомб на полюсах, развертывание гигантских зеркал в космосе и строительство теплиц с контролируемым климатом. Однако превращение Марса в Землю 2.0 — это огромный вызов.

Художественная иллюстрация тераформирования Марса.

Даже если бы все запасы CO₂ были освобождены, атмосферное давление Марса достигло бы лишь 7% от земного, чего недостаточно для выживания без герметичных костюмов. Колоссальная стоимость транспортировки материалов, пищи, воды и людей в космосе делает это дело чрезвычайно сложным.

Беккер заключил, что инвестирование в Марс ради выживания похоже на то, как покинуть разрушенную больницу, чтобы выжить в радиоактивной пустыне без кислорода.

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«Лучше сохранить нашу планету, даже раненую, чем выгнать себя в гигантскую барокамеру под открытым небом», — утверждает он.

В конце концов, дебаты о колонизации Марса поднимают глубокие вопросы о наших приоритетах как виде. Следует ли нам направлять наши ресурсы на далекое, неопределенное будущее на другой планете, или стоит инвестировать в исцеление и защиту нашей собственной планеты.

Ранее сообщалось, что на Марсе обнаружили необычные кристаллы, когда Curiosity случайно разбил камень.