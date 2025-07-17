ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
624
Время на прочтение
1 мин

Оля Полякова прокомментировала свадьбу 20-летней дочери с иностранцем в США

Маша Полякова вышла замуж. Оля Полякова отреагировала на кардинальные перемены в личной жизни ее дочери.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Оля Полякова и ее дочь Маша с мужем

Оля Полякова и ее дочь Маша с мужем

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала свадьбу старшей дочери с иностранцем.

В жизни 20-летней Маши произошли кардинальные перемены. Девушка официально вышла замуж. Мужем дочери Оли Поляковой стал иностранец Эден Пассарелли, а особое событие они отпраздновали в США.

Исполнительница уже отреагировала на перемены в личной жизни Маши. Певица опубликовала в Instagram-stories фото счастливых молодоженов, на котором они демонстрируют кольца. Оля Полякова поздравила новоиспеченных супругов, благословила брак дочери и пожелала влюбленным безграничного счастья. Также артистка дала понять, что положительно относится к выбору Маши, ведь отметила, что у нее теперь еще и появился "сыночек".

Оля Полякова отреагировала на замужество старшей дочери / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова отреагировала на замужество старшей дочери / © instagram.com/polyakovamusic

"Поздравляю! Моя киса! Будьте счастливы! Ну что, у меня "сыночек" теперь", - поделилась радостной новостью исполнительница.

Отметим, Маша Полякова 17 июля объявила о замужестве. Дочь артистки заключила брак в США, куда она уехала на учебу, но и где нашла свою судьбу. Мужем блогерши стал иностранец Эден Пассарелли. Когда начались их отношения - точно неизвестно. Маша их рассекретила лишь в начале июля, когда бойфренд сделал ей предложение .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie