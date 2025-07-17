Оля Полякова прокомментировала свадьбу 20-летней дочери с иностранцем в США

Оля Полякова и ее дочь Маша с мужем

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Украинская певица Оля Полякова прокомментировала свадьбу старшей дочери с иностранцем.

В жизни 20-летней Маши произошли кардинальные перемены. Девушка официально вышла замуж. Мужем дочери Оли Поляковой стал иностранец Эден Пассарелли, а особое событие они отпраздновали в США.

Исполнительница уже отреагировала на перемены в личной жизни Маши. Певица опубликовала в Instagram-stories фото счастливых молодоженов, на котором они демонстрируют кольца. Оля Полякова поздравила новоиспеченных супругов, благословила брак дочери и пожелала влюбленным безграничного счастья. Также артистка дала понять, что положительно относится к выбору Маши, ведь отметила, что у нее теперь еще и появился "сыночек".

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Оля Полякова отреагировала на замужество старшей дочери / © instagram.com/polyakovamusic

"Поздравляю! Моя киса! Будьте счастливы! Ну что, у меня "сыночек" теперь", - поделилась радостной новостью исполнительница.

Отметим, Маша Полякова 17 июля объявила о замужестве. Дочь артистки заключила брак в США, куда она уехала на учебу, но и где нашла свою судьбу. Мужем блогерши стал иностранец Эден Пассарелли. Когда начались их отношения - точно неизвестно. Маша их рассекретила лишь в начале июля, когда бойфренд сделал ей предложение .