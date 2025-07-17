Марк Фейгин рассекретил имя пятимесячной дочери от жены-украинки

Марк Фейгин с дочерью

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Российский оппозиционный блогер и правозащитник Марк Фейгин рассекретил имя своей дочери.

Совсем недавно блогер объявил, что стал отцом во второй раз. У Фейгина в феврале родилась дочь. Правозащитник вместе с женой, которая родом из Киева, назвал девочку Евой. Блогер также признался, что мечтает стать многодетным отцом.

"У меня дочка в феврале родилась. Мы ее назвали Евой, у нее обычное имя. Мама - киевлянка. У меня двое детей. Я бы хотел больше, конечно. Я собираюсь иметь потомство. Я считаю, еще двоих можно", - поделился правозащитник в интервью Дмитрию Гордону.

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Жена Марка Фейгина с их дочерью

О маме дочери Фейгина мало что известно. Единственное, что блогер рассекретил, так это то, что она из Украины и он уже женился на ней. Однако ни имени избранницы правозащитник не раскрывает, ни показывает ее. Но на этот раз Фейгин рассказал об образовании жены. Оказывается, она закончила Киевский институт международных отношений.

"Она как бы вообще не публичный человек. Она выпускница Киевского института международных отношений", - отметил правозащитник.

Напомним, в начале июля Марк Фейгин признался, что тайно стал отцом. Возлюбленная-украинка родила блогеру дочь. Впоследствии правозащитник подтвердил, что заключил брак с избранницей.