В Украине вымирают птицы: эксперт назвал исчезнувшие навсегда виды

Украина птицы на грани исчезновения / © unsplash.com

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Человеческая деятельность приводит к катастрофическому сокращению популяций птиц в Украине. По данным орнитолога Геннадия Фесенко из Института зоологии имени И.И. Шмальгаузена НАН Украины, 91 вид птиц в Украине уже внесен в Красную книгу, что составляет более 20% всей птичьей фауны страны. Это количество постоянно растет, и в следующее, четвертое издание Красной книги планируют добавить еще четыре вида.

Об этом пишет Главком.

Среди видов, недавно пополнивших список краснокнижных, — пирникоза серощека и пирникоза красношея, чья численность значительно сократилась. К ним также присоединились грицик большой и овсянка луговая.

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Особенно тревожная ситуация с овсянкой луговой, маленькой воробьевидной птицей. За последние 15 лет ее популяция в Европе сократилась практически полностью. Согласно Фесенко, если в 2004 году в Европе насчитывалось до 100 тысяч пар, то через 15 лет их осталось не больше 600. В Украине, где этот вид раньше гнездился на севере Сумской и Черниговской областей (в пойме Десны), он, вероятно, уже полностью исчез как гнездовой.

Причины исчезновения: уничтожение сред и прямое уничтожение

Главными причинами такого катастрофического уменьшения численности овсянки луговой орнитолог называет:

Превращение природных местообитаний : На территориях зимовки птицы в Юго-Восточной Азии увлажненные луга, где обитала овсянка, интенсивно превращаются в рисовые поля. Эти новые агроландшафты совершенно непригодны для жизни этого вида.

Массовое истребление: В местах зимовки овсянок луговых (размером с воробья) люди тысячами ловят их для употребления в пищу, что приводит к их «почти съедению».

Утраченные виды: кулон тонкоклювый

Еще одним примером трагической потери является тонкоклювый кулон, который, по словам Геннадия Фесенко, вероятно, уже полностью вымер в мировом масштабе. Этот кулик, чуть больше голубя, но гораздо легче, с длинным изогнутым клювом, был массовым в конце ХІХ — начале ХХ века. Несмотря на его численность, точные места гнездования так и не удалось установить, что сделало невозможным эффективную охрану. Активная охота привела к резкому падению его популяции, и уже в 1980 году она была включена в первую редакцию Красной книги Украины.

Вместе с тонкоклювым шароном в Красную книгу Украины также включены кулоны большой и средний, похожие на него внешне. Хотя эти виды больше, их можно было спутать, особенно на расстоянии. Именно поэтому вся «троица» подобных кулонов запрещена к добыче. Однако, как отмечает Фесенко, «все равно тонкоклювого кулона не удалось сохранить».

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Степные птицы: без надежды на возрождение

Орнитолог также выражает пессимизм по поводу значительного возрождения краснокнижных степных птиц. Причина этого — почти полное превращение природных степных экосистем в сельскохозяйственные угодья.

«У нас в 1980-х годах перестала гнездиться последняя пара орального степного. что уничтожение природных биотопов имеет длительные и часто необратимые последствия для биоразнообразия.

Ранее сообщалось, что уникальные, разноцветные, важные для экосистем — сотни птичьих видов находятся на грани исчезновения. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, предупреждает: более 500 видов птиц могут исчезнуть в ближайшие 100 лет, если не будут приняты срочные меры.