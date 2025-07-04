"Міжзоряний мандрівник": вчені виявили у Сонячній системі загадковий об’єкт

У Сонячній системі виявили «міжзоряного мандрівника»

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Космічний об’єкт, спочатку названий A11pl3Z, а тепер відомий як 3I/Atlas, був вперше зафіксований телескопом Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas) у Чилі у вівторок, 1 липня 2025 року. Подальший аналіз даних дозволив вирахувати траєкторію об’єкта, який, ймовірно, є міжзоряною кометою.

Про це повідомляє The Guardian.

Характеристики та походження об’єкта

Наразі об’єкт 3I/Atlas (також названий C/2025 N1 через ознаки кометної активності) перебуває приблизно за 669 мільйонів кілометрів від Сонця і рухається з боку сузір’я Стрільця. Він проноситься крізь Сонячну систему зі швидкістю близько 60 км/с відносно Сонця по дуже витягнутій орбіті, яка не дозволить йому залишитися біля нашої зірки. Він просто промчить крізь Сонячну систему, полетить далі у відкритий космос і ніколи не повернеться.

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Водночас така орбіта свідчить про те, що 3I/Atlas, як і сигароподібний об’єкт Оумуамуа, який спостерігали у 2017 році, та комета 2I/Борисов у 2019 році, — це гість з далекого космосу.

Доктор Марк Норріс, старший викладач астрономії з Університету Центрального Ланкаширу, зазначив, що у разі підтвердження, це буде третій відомий міжзоряний об’єкт, виявлений людством, що надає більше доказів відносної поширеності таких «міжзоряних мандрівників» у нашій галактиці. Центр малих планет підтвердив наявність у об’єкта незначної атмосфери та короткого хвоста, що свідчить про кометну активність.

Безпека для Землі та видимість об’єкта

Хоча деякі експерти припускають, що об’єкт може мати розмір до 20 км у діаметрі (що більше, ніж космічна скеля, яка знищила динозаврів), жителям Землі не варто хвилюватися. NASA заявило, що комета не становить загрози для Землі та залишатиметься на відстані щонайменше 1,6 астрономічних одиниць (близько 240 мільйонів кілометрів).

Професор планетарної астрономії Колін Снодграсс з Единбурзького університету припускає, що об’єкт може виявитися меншим, оскільки значна частина його яскравості походить від пилової атмосфери.

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Очікується, що об’єкт досягне найближчої точки до Сонця приблизно 30 жовтня, наблизившись на відстань близько 209 мільйонів кілометрів — трохи ближче, ніж орбіта Марса. Після цього комета, як очікується, залишить Сонячну систему і попрямує далі у космос.

Коли об’єкт наблизиться, він, ймовірно, стане яскравішим, особливо якщо це дійсно комета, а не астероїд. На момент перебування у найближчому до Сонця положенні це буде відносно легка ціль для спостережень для астрономів-аматорів.

Наразі комету неможливо побачити неозброєним оком, але вона має бути видимою через аматорський телескоп достатнього розміру наприкінці 2025 та на початку 2026 року.

Нагадаємо, у новому дослідженні астрономи виявили, що потужні зоряні спалахи можуть повністю знищувати планети. Науковці планують нові спостереження, щоб визначити масштаби цієї космічної загрози.

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