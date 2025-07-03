Зоряний мандрівник прямує до Землі: чим дивує загадковий об’єкт

Чумацький шлях / © pixabay.com

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Вчені помітили об’єкт, який, як вони підозрюють, може походити з іншої зоряної системи, і він, схоже, прямує до Землі.

Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило сьогодні, що його вчені виявили те, що може бути третім в історії позагалактичним об’єктом, який потрапив у Чумацький Шлях. Наразі нешкідливий об’єкт, який отримав назву A11pl3Z, перебуває на відстані кількох сотень мільйонів кілометрів від Землі на орбіті Юпітера. Звідти він прискориться до Землі, але не наблизиться до нашої планети, натомість, як очікується, відвідає одного з наших найближчих сусідів — Марс.

Наразі офіційні особи не можуть ідентифікувати об’єкт — це може бути кам’янистий астероїд або крижана комета, обидва з яких поширені в нашій галактиці — а також не можуть визначити його розмір або форму. ЄКА планує провести подальші спостереження, щоб підтвердити, звідки саме походить A11pl3Z, а їхні американські колеги з NASA також уважно стежать за ситуацією.

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Астрофізик Хосеп Тріго-Родрігес з Інституту космічних наук поблизу Барселони, Іспанія, вважає, що це міжзоряний об’єкт, виходячи з його незвичайної траєкторії і високої швидкості, з якою він пронизує Сонячну систему, повідомляє Mirror.

Це може бути комета

У статті для The Conversation д-р Тріго-Родрігес обговорив A11pl3Z і припустив, що «певні аспекти її витягнутого вигляду» можуть вказувати на те, що вона є кометою.

Він сказав: «Існують певні аспекти її розширеного вигляду, які можуть вказувати на те, що вона є кометою. Однак це потрібно буде підтвердити в найближчі тижні, коли він просуватиметься вглиб Сонячної системи». Він також додав: «З іншого боку, це нормально, що об’єкту, який мільйони років піддавався впливу надзвичайно низьких температур міжзоряного простору, потрібно більше часу, ніж зазвичай, щоб „прокинутися“ від сну».

Який ризик того, що цей об’єкт зіткнеться з Землею?

Доктор Тріго-Родрігес оцінює розмір об’єкта приблизно в 25 миль (40 кілометрів) у поперечнику і запевняє, що він не наблизиться до нашої планети. Програма Scout в Центрі вивчення малих тіл (CNEO) Лабораторії реактивного руху повністю виключила будь-який ризик потенційного зіткнення з Землею.

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Найближче до Землі, за оцінками програми, він наблизиться на відстань близько 284 мільйонів кілометрів (трохи більше 176 мільйонів миль). Перший підтверджений міжзоряний гість був 2017 року.

Гавайське відкриття

Цей об’єкт отримав назву Оумуамуа, що з гавайської означає «розвідник», на честь обсерваторії на Гаваях, яка його відкрила. Спочатку класифікований як астероїд, витягнутий Оумуамуа згодом виявив ознаки комети.

Другий об’єкт — і прямий попередник A11pl3Z — який, як підтверджено, потрапив з іншої зоряної системи до нашої, — 21/Борисова, відкритий 2019 року, і який, як вважають, є кометою.

Нагадаємо, астрономи зробили революційне відкриття: зорі можуть «вмирати» двічі.

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