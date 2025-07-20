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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 20 июля

Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 1140 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1041990 человек.

Об этом 20 июля сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери окупантов с начала войны составляют:

  • личного состава — 1041990 (+1140) человек

  • танков — 11035 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23021(+9)

  • артиллерийских систем — 30583 (+52)

  • РСЗО — 1443 (+1)

  • средства ПВО — 1198 (+1)

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 46982 (+270)

  • крылатых ракет — 3515 (+23)

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 55727 (+121)

  • специальной техники — 3932

Ранее директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут объяснил, почему Украина теряет больше бойцов, чем привлекает. По его словам, сегодня Россия демонстрирует более высокую эффективность в ведении затяжной войны — не только благодаря большой армии, но и через хорошо организованную оборонную промышленность, поддержку союзников и способность быстро учиться на поле боя.

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