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Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 20 июля
Российские захватчики снова понесли потери на поле боя. За прошедшие сутки они потеряли немало техники и живой силы.
За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 1140 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1041990 человек.
Об этом 20 июля сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери окупантов с начала войны составляют:
личного состава — 1041990 (+1140) человек
танков — 11035 (+3)
боевых бронированных машин — 23021(+9)
артиллерийских систем — 30583 (+52)
РСЗО — 1443 (+1)
средства ПВО — 1198 (+1)
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 46982 (+270)
крылатых ракет — 3515 (+23)
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 55727 (+121)
специальной техники — 3932
Ранее директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут объяснил, почему Украина теряет больше бойцов, чем привлекает. По его словам, сегодня Россия демонстрирует более высокую эффективность в ведении затяжной войны — не только благодаря большой армии, но и через хорошо организованную оборонную промышленность, поддержку союзников и способность быстро учиться на поле боя.