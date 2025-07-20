Потери РФ в войне продолжают расти: Генштаб обновил данные 20 июля

Российский солдат / © Associated Press

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За прошедшие сутки украинским воинам удалось уничтожить 1140 оккупантов. Общие боевые потери врага достигли 1041990 человек.

Об этом 20 июля сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери окупантов с начала войны составляют:

личного состава — 1041990 (+1140) человек

танков — 11035 (+3)

боевых бронированных машин — 23021(+9)

артиллерийских систем — 30583 (+52)

РСЗО — 1443 (+1)

средства ПВО — 1198 (+1)

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 46982 (+270)

крылатых ракет — 3515 (+23)

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 55727 (+121)

специальной техники — 3932

Ранее директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут объяснил, почему Украина теряет больше бойцов, чем привлекает. По его словам, сегодня Россия демонстрирует более высокую эффективность в ведении затяжной войны — не только благодаря большой армии, но и через хорошо организованную оборонную промышленность, поддержку союзников и способность быстро учиться на поле боя.

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