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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 20 липня

Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 1140 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1 041 990 осіб.

Про це 20 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати окупантів від початку війни складають:

  • особового складу — 1041990 (+1140) осіб

  • танків — 11035 (+3)

  • бойових броньованих машин — 23021(+9)

  • артилерійських систем — 30583 (+52)

  • РСЗВ — 1443 (+1)

  • засоби ППО — 1198 (+1)

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 46982 (+270)

  • крилатих ракет — 3515 (+23)

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 55727 (+121)

  • спеціальної техніки — 3932

Раніше директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут пояснив, чому Україна втрачає більше бійців, ніж залучає. З його слів, на сьогодні Росія демонструє вищу ефективність у веденні затяжної війни — не лише завдяки великій армії, а й через добре організовану оборонну промисловість, підтримку союзників та здатність швидко навчатися на полі бою.

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