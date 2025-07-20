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- Війна
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Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 20 липня
Російські загарбники знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.
За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 1140 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1 041 990 осіб.
Про це 20 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати окупантів від початку війни складають:
особового складу — 1041990 (+1140) осіб
танків — 11035 (+3)
бойових броньованих машин — 23021(+9)
артилерійських систем — 30583 (+52)
РСЗВ — 1443 (+1)
засоби ППО — 1198 (+1)
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 46982 (+270)
крилатих ракет — 3515 (+23)
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 55727 (+121)
спеціальної техніки — 3932
Раніше директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут пояснив, чому Україна втрачає більше бійців, ніж залучає. З його слів, на сьогодні Росія демонструє вищу ефективність у веденні затяжної війни — не лише завдяки великій армії, а й через добре організовану оборонну промисловість, підтримку союзників та здатність швидко навчатися на полі бою.