Втрати РФ у війні продовжують зростати: Генштаб оновив дані 20 липня

Російський солдат / © Associated Press

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За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 1140 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1 041 990 осіб.

Про це 20 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати окупантів від початку війни складають:

особового складу — 1041990 (+1140) осіб

танків — 11035 (+3)

бойових броньованих машин — 23021(+9)

артилерійських систем — 30583 (+52)

РСЗВ — 1443 (+1)

засоби ППО — 1198 (+1)

літаків — 421

гелікоптерів — 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 46982 (+270)

крилатих ракет — 3515 (+23)

кораблів/катерів — 28

підводних човнів — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 55727 (+121)

спеціальної техніки — 3932

Раніше директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут пояснив, чому Україна втрачає більше бійців, ніж залучає. З його слів, на сьогодні Росія демонструє вищу ефективність у веденні затяжної війни — не лише завдяки великій армії, а й через добре організовану оборонну промисловість, підтримку союзників та здатність швидко навчатися на полі бою.

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