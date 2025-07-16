Действиями ТЦК в Николаеве заинтересовалось ГБР: что они натворили

Скрншот из видео, опубликованного в Сети

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В Николаеве сотрудники ТЦК били ногами мужчину во время мобилизационных мероприятий.

Соответствующее видео появилось в местных пабликах.

Дата публикации 15:32, 16.07.25 Количество просмотров 12 ГБР расследует избиение военнообязанного сотрудниками ТЦК в Николаеве

Их действиями уже заинтересовалось ГБР.

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«14 июля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники РТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить находящегося в розыске мужчину призывного возраста», — говорится в сообщении ГБР.

По этому факту уже начато уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). За такие действия предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области 22-летний парень пытался поджечь здание ТЦК.