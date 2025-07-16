- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 758
- Время на прочтение
- 1 мин
Действиями ТЦК в Николаеве заинтересовалось ГБР: что они натворили
В Николаеве ТЦК избили мужчину — их действия расследует ГБР.
В Николаеве сотрудники ТЦК били ногами мужчину во время мобилизационных мероприятий.
Соответствующее видео появилось в местных пабликах.
Их действиями уже заинтересовалось ГБР.
«14 июля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники РТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить находящегося в розыске мужчину призывного возраста», — говорится в сообщении ГБР.
По этому факту уже начато уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). За такие действия предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в Одесской области 22-летний парень пытался поджечь здание ТЦК.