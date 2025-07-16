ГУР ликвидировало операторов дронов РФ в Токмаке: что это меняет на фронте

Дрон / © Pixabay

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Украинские разведчики провели успешную операцию в оккупированном Токмаке Запорожской области. В результате точечного удара были уничтожены операторы российских беспилотников «Скат 350М», а также пусковые установки.

Об этом 24 канала рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, это часть новой стратегии борьбы с дронами, которая предполагает не только сбивание БПЛА в воздухе, но и ликвидацию операторов и систем запуска еще до начала атаки.

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«Мы переходим к тактике нанесения ударов по операторам и пусковым системам дронов. Именно они сегодня создают угрозу как днем, так и ночью», — объяснил генерал.

Операция в Токмаке была системной: перед ударом была проведена разведка, обнаружены места базирования операторов, после чего были нанесены точечные удары. Уничтожение таких центров позволяет ВСУ снизить количество атак по мирным городам и позициям украинской армии.

Маломуж подчеркнул, что такие операции нужно проводить чаще, ведь именно это позволяет предотвратить массированные обстрелы и взрывать потенциал врага. По его словам, это эффективный путь к понижению ударных возможностей РФ в сфере беспилотной авиации.

Напомним, бойцы ГУР нанесли точечный удар по позициям оккупантов в окрестностях временно оккупированного Токмака в Запорожской области.

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По информации ГУР, ликвидированные оккупанты специализировались на использовании беспилотного летательного аппарата «Скат 350М». Этот дрон активно применялся для выявления украинских позиций и коррекции артиллерийского огня противника. Вместе с экипажем был уничтожен и сам беспилотник, который они перевозили в машине.