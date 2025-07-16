На Запорожье продолжаются ожесточенные бои: что говорят в ВСУ

ВСУ на фронте / © Associated Press

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Российские кафиры атаковали село Малиновка на востоке Запорожской области, полностью уничтожив застройку и позиции ВСУ. Однако, несмотря на попытки захвата, враг не смог удержаться на местности — Силы обороны Украины контролируют ситуацию благодаря огневому надзору.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в прямом эфире телемарафона.

По его словам, в районе Гуляйполя продолжались жесткие бои, во время которых россияне даже применяли моторизованные штурмы на мотоциклах. Но удержать Малиновку кафиры не смогли.

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«Это уже не населенный пункт — это руина. Но мы контролируем все огнем», — отметил Волошин.

Также он сообщил, что враг пытался продвинуться в направлении Новоданиловки и Каменского, уничтожая позиции ВСУ. Однако и там закрепиться агрессору не удалось.

На Приднепровском направлении (Херсонщина) зафиксирован всплеск боевых столкновений — только за последнюю неделю их было более 40. Россияне пытаются прорваться к стратегическим островам — Беллогрудому, Великому Потемкину, Козульскому, Нестригу и Забичеву — и усилить давление на правобережье.

«Эти действия — скорее разведка боем, чем масштабное наступление. Но угроза постоянно растет», — подчеркнул спикер.

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Украинские защитники держат оборону по всей линии фронта, нанося врагу значительные потери и не позволяя развить тактический успех.

Напомним, президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 3 июля заявил ему, что в течение следующих 60 дней планирует активизировать усилия по захвату территорий Украины в административные границы, где РФ уже имеет значительное присутствие.