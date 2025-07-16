Трамп неожиданно согласился помочь Украине: что убедило лидера США

Фридрих Мерц / © Associated Press

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После очередного жестокого обстрела Украины Россией президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою позицию по военной помощи Киеву.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров между Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Как отмечается, после длительных усилий европейских лидеров, включая президента Финляндии Александра Стубба и генсека НАТО Марка Рютте, Мерц неоднократно общался с Трампом лично и телефоном Переломным моментом стал разговор 3 июля — тогда немецкий канцлер предложил приобрести две системы Patriot в США для передачи Украине.

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Трамп, который, как оказалось, не знал о паузе в военной помощи Киеву, обратился к министру обороны США Питу Гегсету: «Пите, что происходит?»

Через несколько дней Трамп лично позвонил Мерцу и согласился не просто на две, а на пять систем Patriot. Это решение стало полной неожиданностью для немецкого лидера, который сразу же начал искать финансирование вместе с другими европейскими партнерами.

По информации WSJ, причиной столь резкой смены стало растущее недовольство Трампа действиями Владимира Путина и эмоциональная реакция на новые кадры разрушенных украинских городов.

Напомним, несмотря на решение США разрешить европейским странам закупать американское вооружение для передачи Украине и инициативу НАТО по координации поставок, не все союзники выразили готовность присоединиться к этой программе. Франция — одно из ключевых государств ЕС — заявила, что останется в стороне.

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Как сообщили двое французских чиновников, осведомленных о ситуации, Париж не будет участвовать в схеме закупок оружия из США. Причина — последовательная стратегия президента Эммануэля Макрона, выступающего за укрепление европейского оборонного сектора и приоритетность приобретения вооружения у собственных производителей.