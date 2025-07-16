Если бы Украина получила ракеты Tomahawk: в ГУР заявили о трудностях

Ракета Tomahawk / © Getty Images

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Администрация президента США Дональда Трампа пока не согласилась предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Даже если бы государство получило эти ракеты, их было бы сложно применить.

Об этом рассказал заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает The Guardian.

Издание указало, что администрация Белого дома пока не согласилась передать Украине ракеты Tomahawk. А Скибицкий сказал, что даже если бы эти ракеты были предоставлены, их было бы сложно применить.

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«Их непросто использовать. Основные пусковые установки — это боевые корабли или стратегические бомбардировщики. А стратегической авиации у нас нет«, — объяснил заместитель начальника ГУР.

В то же время он отметил, что крайне важно, чтобы Украина имела возможность наносить кинетические удары в глубоком российском тылу по ценным военным целям. Сообщается, что продолжаются переговоры с США об отмене ограничений на использование ракет ATACMS, у которых дальность до 300 км.

Напомним, накануне издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Трамп рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Однако, американские чиновники проинформировали, что эти ракеты пока исключены из списка поставок Киеву.

После появления этой информации сам президент США заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты.

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