Якби Україна отримала ракети Tomahawk: у ГУР заявили про труднощі

Ракета Tomahawk / © Getty Images

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Адміністрація президента США Дональда Трампа поки що не погодилася надати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk. Навіть якби держава отримала ці ракети, їх було б складно застосувати.

Про це розповів заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє The Guardian.

Видання вказало, що адміністрація Білого дому поки що не погодилася передати Україні ракети Tomahawk. А Скібіцький сказав, що навіть якби ці ракети були надані, їх було б складно застосувати.

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«Їх непросто використовувати. Основні пускові установки — це бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. А стратегічної авіації ми не маємо«, — пояснив заступник начальника ГУР.

Водночас він наголосив, що вкрай важливо, аби Україна мала можливість завдавати кінетичних ударів у глибокому російському тилу по цінних військових цілях. Повідомляється, що тривають перемовини зі США щодо скасування обмежень на використання ракет ATACMS, які мають дальність до 300 км.

Нагадаємо, напередодні видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Трамп розглядав можливість передавання України ракет Tomahawk. Однак, американські високопосадовці поінформували, що ці ракети наразі виключені зі списку постачань Києву.

Після появи цієї інформації сам президент США заявив, що не планує передавати Україні далекобійні ракети.

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