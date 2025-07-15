Запитайте в Ірану: сенатор Грем про те, що буде на 51-й день ультиматуму

Сенатор Ліндсі Грем / © Associated Press

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Сенатор Ліндсі Грем — один з небагатьох наближених до Трампа республіканців, хто активно виступає на підтримку України — відповів, що чекає Путіна на 51-й день після ультиматуму, якщо РФ не піде на вимоги США.

Про це Грем написав у соцмережі Х.

За словами сенатора, вчорашня заява Трампа про постачання американської зброї, сплаченої європейцями, до України через НАТО «стала приємною новиною».

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Не менш важливою Грем назвав заяву президента США про те, що якщо бойові дії не припиняться через 50 днів, Вашингтон запровадить мита до 100% для країн, які купують дешеву російську нафту і підтримують військову машину Путіну, що вдарить по найболіснішому місцю диктатора.

«Якщо Путін та інші запитують, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати аятолі (верховному лідеру Ірану — Ред.). Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту і підтримує військову машину Путіна, я повірив би президенту Трампу на слово», — попередив політик.

Нагадаємо, Дональд Трамп сказав, що робитиме, якщо Росія не укладе мирну угоду впродовж 50 днів.

Раніше Ліндсі Грем заявив, що Путін вчинив велику помилку і потрібно очікувати «поворотного моменту щодо вторгнення Росії до України».

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