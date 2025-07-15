"Путін — брехун і вбивця, він має програти" — сенатор-республіканець Том Тілліс

Володимир Путін / © Associated Press

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Сенатор-республіканець Том Тілліс назвав Путіна «брехуном і вбивцею, який має програти». Він додав, що війна в Україні повинна закінчитися поразкою Росії.

Таку заяву сенатор зробив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

«Це війна з тоталітаристом, який зазіхне на інші країни, якщо переможе в Україні, не кажучи вже про Молдову, Балкани, і зруйнує мир, який зростає в тому регіоні. Це не партійна війна, це вбивче рішення Путіна, і він має зазнати поразки», — наголосив сенатор Тілліс.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував чутки у ЗМІ, що нібито просив Зеленського атакувати Москву й Петербург. Сьогодні він заявив, що українські війська не повинні націлюватися на столицю Росії.