Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Сенатор-республиканец Том Тиллис назвал Путина «лжецом и убийцей, который должен проиграть». Он добавил, что война в Украине должна окончиться поражением России.

Такое заявление сенатор сделал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Это война с тоталитаристом, который посягнет на другие страны, если победит в Украине, не говоря уже о Молдове, Балканах, и разрушит растущий в том регионе мир. Это не партийная война, это убийственное решение Путина, и он должен потерпеть поражение», — подчеркнул сенатор Тиллис.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи в СМИ, что якобы просил Зеленского атаковать Москву и Петербург. Сегодня он заявил, что украинские войска не должны нацеливаться на столицу России.