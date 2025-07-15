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"Путин — лжец и убийца, он должен проиграть" — сенатор-республиканец Том Тиллис
Сенатор-республиканец Том Тиллис назвал Владимира Путина «лжецом и убийцей».
Сенатор-республиканец Том Тиллис назвал Путина «лжецом и убийцей, который должен проиграть». Он добавил, что война в Украине должна окончиться поражением России.
Такое заявление сенатор сделал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Это война с тоталитаристом, который посягнет на другие страны, если победит в Украине, не говоря уже о Молдове, Балканах, и разрушит растущий в том регионе мир. Это не партийная война, это убийственное решение Путина, и он должен потерпеть поражение», — подчеркнул сенатор Тиллис.
Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи в СМИ, что якобы просил Зеленского атаковать Москву и Петербург. Сегодня он заявил, что украинские войска не должны нацеливаться на столицу России.