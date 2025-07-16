Трамп зробив важливу заяву про терміни постачання Patriot до України

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Перші постачання ракетних комплексів Patriot до України, які були обіцяні в межах угоди з НАТО, вже розпочалися.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс.

У президента поцікавилися щодо термінів постачань перших ракет Patriot.

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"Їх уже відправляють", - відповів очільник Білого дому.

З його слів, перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам. Зокрема, Німеччині.

"Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Штати отримують повну оплату", - наголосив американський лідер.

Трампа наголосив, що США Штати не нестимуть жодних фінансових втрат, адже їх на себе взяли НАТО та Євросоюз.

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"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", - сказав він.

Як повідомлялося, кілька днів тому президент США заявив, що Україна отримає 17 Patriot від третіх країн. За його словами, деякі системи приїдуть «дуже скоро, вже за кілька днів».

Втім, згодом повідомив Трамп, він не планує передавати Україні ракети дальнього радіусу дії. Однак, за інформацією CNN, у розмовах з європейськими союзниками протягом останніх кількох тижнів Трамп не виключав можливості допуску України до певних видів наступальної зброї.

Відомо, що США готують пакет зброї дна $10 мільярдів. Це перша партія озброєнь у межах нової ініціативи адміністрації Білого дому, яку Сполучені Штати планують реалізувати союзникам по НАТО. Джерело Axios каже, що кінцева мета постачань — посилення обороноздатності України.

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Дата публікації 17:35, 15.07.25 Кількість переглядів 41 Меланія розвернула Трампа спиною до Путіна? Західна преса просто вибухнула