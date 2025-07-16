Обстріли КАБами, дронами і снарядами: як виживає селище, яке росіяни стирають з лиця землі

Наслідки обстрілів / © ТСН

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Щодня росіяни обстрілюють Малокатеринівку на Запоріжжі: авіабомби, реактивні снаряди, FPV-дрони, які літають роями.

Місцеві вже звикли до вибухів та дзижчання безпілотників. Навчилися швидко ховатися в хатах та підвалах і при цьому намагаються жити звичайним життям.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

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Російське залізяччя вгатило біля будинку пані Наталі напередодні. Її та чоловіка близько 5 ранку розбудив потужний вибух. Жінка каже, дрон поцілив біля трактора — вибуховою хвилею та уламками потрощило вікна та автівку поруч. Вона розповідає, що коли чує дзижчання — одразу намагається сховатись.

«Та дзижчання російського FPV-дрона над головою одразу й не почуєш. Так сталось, і коли наша знімальна група фіксувала наслідки обстрілів. Щойно звук став ближче, на пошук сховку нам та поліцейським залишилися лічені секунди. Перевівши подих та впевнившись, що поки загрози життю немає вирушаємо далі. В таких умовах щодня доводиться працювати поліцейському громади. Пан Сергій перед виїздом одягає бронежилет, завжди із ним каска, турнікети та прилад, що сигналізує про появу на горизонті російських дронів», — йдеться у сюжеті ТСН.

Окрім маленьких FPV сюди летять і більш руйнівні «молнії». Такий минулого тижня вгатив по будинку старости селища.

«Вибило всі вікна, вибило двері, двері важкі, дерев’яні, їх просто позривало і повикидувало в другі кімнати. Була така драбина, ми її вдвох ледве підіймали, я почала шукати не можу знайти її закинуло аж наверх, на сарай», — каже староста Малокатеринівки Людмила Волик.



У Малокатетринівці з трьох тисяч людей лишилось менше половини, серед них і дві сотні дітей. Поки у селищі не оголошено примусову евакуацію, але ситуація погіршується щодня, каже пані Людмила.

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Через нальоти російських дронів, реактивних снарядів, керованих авіабомб — колись сповнені життям та гаміром вулиці Малокатеринівки — спустошені.

Попри це люди підтримують одне одного, саджають городи, дбають про домашніх тварин, допомагають сусідам лагодити потрощене атаками і дуже чекають, коли у їхньому селищі настане спокій.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 6:00 новини 16 липня. Масована атака України! ВИБУХИ в багатьох містах!