Трамп несподівано погодився допомогти Україні: що переконало лідера США

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Після чергового жорстокого обстрілу України Росією президент США Дональд Трамп несподівано змінив свою позицію щодо військової допомоги Києву.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, знайомі з перебігом переговорів між Трампом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як зазначається, після тривалих зусиль європейських лідерів, включно з президентом Фінляндії Александром Стуббом та генсеком НАТО Марком Рютте, Мерц неодноразово спілкувався з Трампом особисто та телефоном. Переломним моментом стала розмова 3 липня — тоді німецький канцлер запропонував придбати дві системи Patriot у США для передачі Україні.

Реклама

Трамп, який, як виявилося, не знав про паузу у військовій допомозі Києву, звернувся до присутнього міністра оборони США Піта Гегсета: «Піте, що відбувається?»

За кілька днів Трамп особисто подзвонив Мерцу й погодився не просто на дві, а на п’ять систем Patriot. Це рішення стало повною несподіванкою для німецького лідера, який одразу почав шукати фінансування разом з іншими європейськими партнерами.

За інформацією WSJ, причиною такої різкої зміни стало зростаюче невдоволення Трампа діями Володимира Путіна та емоційна реакція на нові кадри зруйнованих українських міст.

Нагадаємо, попри рішення США дозволити європейським країнам закуповувати американське озброєння для передачі Україні та ініціативу НАТО з координації поставок, не всі союзники висловили готовність долучитися до цієї програми. Франція — одна з ключових держав ЄС — заявила, що залишиться осторонь.

Реклама

Як повідомили двоє французьких посадовців, обізнаних із ситуацією, Париж не братиме участі у схемі закупівель зброї зі США. Причина — послідовна стратегія президента Еммануеля Макрона, який виступає за зміцнення європейського оборонного сектору та пріоритетність придбання озброєння у власних виробників.