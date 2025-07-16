На Запоріжжі тривають запеклі бої: що кажуть в ЗСУ

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Російські окупанти атакували село Малинівка на сході Запорізької області, повністю знищивши забудову та позиції ЗСУ. Однак, попри спроби захоплення, ворог не зміг утриматися на місцевості — Сили оборони України контролюють ситуацію завдяки вогневому нагляду.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у прямому ефірі телемарафону.

За його словами, у районі Гуляйполя тривали жорсткі бої, під час яких росіяни навіть застосовували моторизовані штурми на мотоциклах. Але втримати Малинівку окупанти не змогли.

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«Це вже не населений пункт — це руїна. Але ми контролюємо все вогнем», — зазначив Волошин.

Також він повідомив, що ворог намагався просунутись у напрямку Новоданилівки та Кам’янського, знищуючи позиції ЗСУ. Однак і там закріпитися агресору не вдалося.

На Придніпровському напрямку (Херсонщина) зафіксовано сплеск бойових зіткнень — лише за останній тиждень їх було понад 40. Росіяни намагаються прорватися до стратегічних островів — Білогрудого, Великого Потьомкіна, Козульського, Нестрига і Забичів — і посилити тиск на правобережжя.

«Ці дії — скоріше розвідка боєм, ніж масштабний наступ. Але загроза постійно зростає», — підкреслив речник.

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Українські захисники тримають оборону по всій лінії фронту, завдаючи ворогу значних втрат і не дозволяючи розвинути тактичний успіх.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 3 липня заявив йому, що протягом наступних 60 днів планує активізувати зусилля щодо захоплення територій України до адміністративних меж, де РФ уже має значну присутність.