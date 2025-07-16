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- Війна
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На Запоріжжі тривають запеклі бої: що кажуть в ЗСУ
Малинівка, Кам’янське та острови на Дніпрі — нові епіцентри запеклих боїв проти РФ.
Російські окупанти атакували село Малинівка на сході Запорізької області, повністю знищивши забудову та позиції ЗСУ. Однак, попри спроби захоплення, ворог не зміг утриматися на місцевості — Сили оборони України контролюють ситуацію завдяки вогневому нагляду.
Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у прямому ефірі телемарафону.
За його словами, у районі Гуляйполя тривали жорсткі бої, під час яких росіяни навіть застосовували моторизовані штурми на мотоциклах. Але втримати Малинівку окупанти не змогли.
«Це вже не населений пункт — це руїна. Але ми контролюємо все вогнем», — зазначив Волошин.
Також він повідомив, що ворог намагався просунутись у напрямку Новоданилівки та Кам’янського, знищуючи позиції ЗСУ. Однак і там закріпитися агресору не вдалося.
На Придніпровському напрямку (Херсонщина) зафіксовано сплеск бойових зіткнень — лише за останній тиждень їх було понад 40. Росіяни намагаються прорватися до стратегічних островів — Білогрудого, Великого Потьомкіна, Козульського, Нестрига і Забичів — і посилити тиск на правобережжя.
«Ці дії — скоріше розвідка боєм, ніж масштабний наступ. Але загроза постійно зростає», — підкреслив речник.
Українські захисники тримають оборону по всій лінії фронту, завдаючи ворогу значних втрат і не дозволяючи розвинути тактичний успіх.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 3 липня заявив йому, що протягом наступних 60 днів планує активізувати зусилля щодо захоплення територій України до адміністративних меж, де РФ уже має значну присутність.