Администрация Трампа приказала уничтожить 500 тонн детского печенья

USAID. / © скриншот с видео

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Администрация Дональда Трампа приняла решение уничтожить около 500 тонн высококалорийного печенья, предназначенного для экстренной помощи детям в странах, переживающих гуманитарные кризисы.

Об этом пишет издание The Atlantic.

По информации источников, знакомых с ситуацией, срок годности партии продовольствия истекает завтра. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить питанием 1,5 миллиона детей в течение недели. Речь идет о специальном печенье, разработанном для удовлетворения потребностей детей до пяти лет в чрезвычайных условиях — таких как стихийные бедствия или бегство от войны.

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Продукты были закуплены еще в конце президентства Байдена – USAID потратило на них 800 тысяч долларов. Однако в январе 2025 г. администрация Трампа заблокировала большинство программ помощи иностранным государствам. После этого служащие неоднократно обращались к новым руководителям USAID с просьбой разрешить отправку продовольствия, но ответа так и не получили.

Ситуацию усложнил и административный процесс: после расформирования USAID, прошедшей по инициативе Министерства эффективности государственного управления, все гуманитарные операции были переданы под контроль Госдепартамента. Это означает, что без прямого одобрения новых уполномоченных лиц, в частности Пита Марокко и Джереми Левина, любая передача помощи стала невозможной.

По словам сотрудников агентства, окончательное уничтожение печенья обойдется налогоплательщикам США еще в 130 тысяч долларов — вдобавок к израсходованным 800 тысячам. Они также отмечают, что в истории американской продовольственной помощи никогда не видели уничтожение столь большого объема пригодных к использованию продуктов.

2023 финансового года США закупили более миллиона тонн продовольствия для гуманитарных нужд. Но из-за сворачивания помощи 2025 года потери даже отдельных партий приобретают критический масштаб.

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